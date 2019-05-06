منع بطلة "صراع العروش" الأصغر سناً من مشاهدة السلسلة

كشفت بطلة سلسلة "صراع العروش" الأصغر سناً بيلا رامزي، والتي تقوم بدور ليانا مورمنت أنها بالرغم من مشاركتها في العمل، إلا أنها حتى الآن لم تشاهد أياً من مواسمه السابقة وذلك بسبب عمرها الذي لم يتجاوز 15 عاماً.

وأوضحت النجمة بيلا رامزي أن المشهد الوحيد الذي شاهدته من سلسلة الفانتازيا والدراما التاريخية، هو مشهد قتلها على يد أحد العمالقة ضمن جيش الموتى، في الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير، والتي شهدت أحداثها معركة "وينترفل" الأطول والأكثر إثارة في تاريخ الدراما التلفزيونية.

كما لفتت بيلا رامزي، صاحبة شخصية ليانا مورمنت، إحدى الشخصيات الشهيرة والمحبوبة في العمل الذي حظيت من خلاله بشهرة واسعة بين الجمهور بسبب قوة أدائها، أنها لا تزال تنتظر عامين لتتمكن من مشاهدة مسلسل صراع العروش للمرة الأولى.