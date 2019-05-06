قطر تكشف عن اسم مدربها في كأس العالم 2022.. فمن هو؟

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اسم المدرب الذي سيقود المنتخب في كأس العالم 2022 الذي ستستضيفه الدوحة.

ونشر الاتحاد القطري لكرة القدم تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها إنه جدد عقد المدرب الإسباني فيليكس سانشيز حتى عام 2022.

وبذلك سيكون المدرب الإسباني على رأس الكادر الفني للمنتخب القطري في مونديال 2022 والذي تسعى قطر لتحقيق إنجاز غير مسبوق فيه.

وحقق سانشيز لقب كأس آسيا 2019 والذي أقيم في الإمارات لأول مرة في تاريخه.