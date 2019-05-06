وزارة النفط : اغلاق الطرق والجسور تسبب فى تأخر حصص الولايات من المواد البترولية

أقرت وزارة النفط والغاز بتأثر بعض الولايات جراء تأخر وصول المواد البترولية إليها بسبب قفل عدد من الطرق والجسور وخط السكة حديد بولاية الخرطوم . وقال مصدر مطلع بإدارة الإمداد بالوزارة طبقا لـ (المركز السوداني للخدمات الصحفيه) إن قفل خط السكة حديد أثر على حركة وصول المواد البترولية للولايات، مؤكداً توفر المشتقات البترولية ووجود إنفراج كبير في الوقود، ودعا لضرورة فتح المتاريس وأعتبرها عائقاً أمام حركة القطارات لإيصال المواد البترولية للولايات .

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