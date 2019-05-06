شاهد.. افطار اليوم الأول امام القيادة العامة من شهر رمضان (صور)

الكونفدرالية الافريقية
نهضة بركان
x
18:00
الصفاقسي
النجم الساحلي
x
21:00
الزمالك
هيدرسفيلد
x
15:00
مانشستر يونايتد
x
15:00
واتفورد
ارسنال
x
17:30
برايتون
جنوى
x
18:00
روما
نابولي
x
20:30
كالياري
x
16:15
فيالريال
بيراميدز
x
17:30
المصري
النجوم
x
19:00
الاهلي
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