شاهد.. افطار اليوم الأول امام القيادة العامة من شهر رمضان (صور)

الكونفدرالية الافريقية نهضة بركان x

18:00 الصفاقسي النجم الساحلي x

21:00 الزمالك الدوري الإنجليزي هيدرسفيلد x

15:00 مانشستر يونايتد تشيلسي x

15:00 واتفورد ارسنال x

17:30 برايتون الدوري الإيطالي Advertisements جنوى x

18:00 روما نابولي x

20:30 كالياري الدوري الإسباني ريال مدريد x

16:15 فيالريال الدوري المصري بيراميدز x

17:30 المصري النجوم x

19:00 الاهلي

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