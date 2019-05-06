اعتقالات وضبط متفجرات في مداهمة بالخرطوم

أعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية أنها صادرت اليوم الإثنين أسلحة ومتفجرات في مداهمة بالخرطوم في مكان لا يبعد كثيراً عن تجمع الآلاف من المتظاهرين.

وقالت القوة، وهي وحدة لمكافحة التمرد، إن إغارة على منزل في حي الطائف بشرق العاصمة تقررت بعد تقارير عن "نشاط غريب" هناك.

وأكدت "إحباط محاولة لتخريب أمن البلاد واستقرارها، وضبط كميات كبرى من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات"، مشيرةً إلى اعتقالات.

ولم تحدد كمية أو نوع الأسلحة والمتفجرات التي ضبطتها.

وتأتي العملية في وقت يستمر فيه تجمع آلاف المحتجين خارج مقر الجيش في الخرطوم على بعد حوالي سبعة كيلومترات.

وتشكلت "قوات الدعم السريع" في 2013 في ظل حكم الرئيس المخلوع عمر البشير لمحاربة المتمردين في دارفور.

ويقود "قوات الدعم السريع" الفريق محمد حمدان دلقو، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم الذي تولى السلطة بعد أن أطاح الجيش بالبشير، في 11 أبريل الماضي، بعد دعوات من المحتجين المتمركزين خارج المقر العسكري للمطالبة بإسقاطه.