مستشارة ترامب ترتكب خطأ فادحا خلال هجومها على إلهان عمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وضعت مستشارة للرئيس الأمريكي نفسها في موقف محرج، إذ استخدمت مقطع فيديو من أوكرانيا ادعت أنه لقصف فلسطيني على إسرائيل.

وشنت كاترينا بيرسون، وهي كبيرة مستشاري حملة ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، اليوم الاثنين، هجوما جديدا على النائبة الديمقراطية المسلمة في مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر، إذ نشرت بيرسون فيديو يظهر إطلاق صواريخ، وتساءلت حول ما إذا كانت عمر ستدين إطلاق الفصائل الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة مئات الصواريخ على إسرائيل خلال اليومين الماضيين.

لكن سرعان ما تبين أن الفيديو سجل في الواقع، عام 2015، ويظهر جانبا من العمليات القتالية في جنوب شرق أوكرانيا، حسب موقع “Mediaite” الأمريكي.يذكر أن إلهان عمر التي أصبحت العام الجاري أول نائبة مسلمة في الكونغرس الأمريكي، لا تزال هدفا لهجمات الساسة المنتمين إلى اليمين أو القريبين منه في الولايات المتحدة، بمن فيهم ترامب نفسه، لا سيما في ظل انتقاداتها لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.