تفاصيل مرعبة لمحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت نيابة أمن الدولة المصرية، عن تفاصيل جديدة لمحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، في العام 2013.

وأوضحت النيابة أدوار كل من الضابطين المفصولين هشام عشماوي وعماد عبد الحميد، في رصد موكب الوزير ومعرفة خط سيره، وأدوار باقي المتهمين في تجهيز السيارة المفخخة المستخدمة في الجريمة، وكشفت أن انتحاريا اسمه، وليد بدر، اشترك في الواقعة.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين(عشماوي وعبد الحميد)، استقلا سيارتيهما لتأمين الطريق لمستهدفي موكب وزير الداخلية، ليصل الانتحاري إلى محيط شارع مصطفى النحاس، ويُفجر السيارة المفخخة ويقتل نفسه وآخرين.

وتابعت النيابة أنه تمت زراعة عبوتين ناسفتين في كميني شرطة مسطرد وباسوس، وثالثة في سيارة شرطة لم تنفجر، حيث اكتشفت وأبطل مفعولها.

ويوم 5 سبتمبر 2013، تعرض اللواء محمد إبراهيم، لمحاولة اغتيال فاشلة لدى مرور موكبه في شارع مصطفى النحاس في منطقة مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة. وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصا، بينهم 8 رجال شرطة.

روسيا اليوم