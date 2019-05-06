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إرتفاع التداول بسوق الخرطوم للأوراق المالية

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شهاب محمد - الخرطوم - الاوراق المالية

الخليج 365 :

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية، يوم الإثنين، مستقراً عند 14501,889 نقطة، وارتفع حجم التداولات في معاملات يوم الأحد مقارنة مع تداولات يوم أمس الأول، فقد شهد يوم الإثنين ارتفاع حجم التداول من 93,065 إلى 516,803  جنيهات .

وارتفاع عدد الأوراق المالية المتداولة من 175  إلى 972 ورقة مالية.

وشهد قطاع الشهادات الاستثمارية ارتفاع سعر إصدارتين واستقرار سعر 4 إصدارات، وذلك من جملة 6 إصدارات تم تداولها اليوم.

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