اللجنة المنظمة تكشف عن موعد إستئناف الدوري الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف عضو بارز من اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الممتاز باتحاد كرة القدم السوداني لـ “باج نيوز” أن الدوري الممتاز سيتم إستئناف نشاطه مطلع الأسبوع المُقبل.

وأعلن عن اجتماع للجنة خلال اليومين القادمين لإصدار برنامج جديد للدوري يكون ملزماً لكل الأندية.

وعن مطالبة الأندية بإلغاء الدوري الممتاز أفاد بأن القرار يتخذه مجلس الإدارة وليس اللجنة المنظمة.

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