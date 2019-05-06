سيرغي لافروف يعلق على إمكانية التدخل العسكري في فنزويلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، عدم وجود أي احتمال للتدخل العسكري في فنزويلا.

وقال لافروف عقب مباحثاته مع نظيره الأمريكي “نحن نعارض بشكل قاطع أي عمل عسكري في أي مكان ينتهك القانون الدولي، ولا يمكن السماح باستخدام القوة إلا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو يمكن استخدام القوة ردًا على عدوان ضد دولة ذات سيادة. ولم يلاحظ أي شيء من هذا القبيل في فنزويلا”.

وأضاف لافروف ردا على سؤال إن كان بومبيو كرر جملته بحق روسيا “ارحلوا من فنزويلا”: “لم نحاول التركيز على التصريحات العلنية”.

هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد.

سبوتنيك