ارتفاع في أسعار الدولار بالسوق الموازي في معاملات اليوم الاثنين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف متعاملون في السوق الموازي عن ارتفاع أسعار الدولار عبر النقد إلى 62 جنيهاً للشراء و63 للبيع.
وبلغ سعر البيع عن طريق الإجراءات المصرفية 71 جنيهاً بينما بلغ سعر الريال 16 ج السعودى جنيها للشراء و16.5 للبيع .
وأشار متعاملون في حديثهم لـ(باج نيوز ) إلى وجود جهات تشتري الدولار بكميات كبيره غير معروفه لديهم كما أنها تأتِ بالسيوله النقدية عبر الجوالات في السيارات، حيث لايقل الجوال عن 700 ألف جنيه.
ورجحوا أن تكون بعض الشركات الكبرى ونوهوا إلى اتجاه البعض أيضاً بتخزين العملات بعد الارتفاع الأخير في أسعار الدولار
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