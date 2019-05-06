موسكو تطالب الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لالتزام الهدوء لتجنب التصعيد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء تصاعد المواجهة المسلحة بين إسرائيل وقطاع غزة، وتدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لالتزام الهدوء وتجنب التصعيد.
موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: “نحث الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على التزام الهدوء من أجل تجنب المزيد من تصعيد التوترات، التي يعاني منها المدنيون في المقام الأول”.
وأضاف البيان: “مرة أخرى، تؤكد الأحداث المأساوية التي وقعت في الأيام الأخيرة، ضرورة الاستئناف السريع لمفاوضات بناءة ومثمرة تستند إلى صيغة الدولتين لتسوية فلسطينية إسرائيلية وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك مبادرة السلام العربية”.
وكان متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن “معركة غزة لم تنته ونستعد للمراحل المقبلة، وهدفنا توفير الأمان لسكان الجنوب”.
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