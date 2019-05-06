روحاني يستعد للرد على ترامب بإعلان مثير بشأن الاتفاق النووي الإيراني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يستعد للرد على قرارات الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، بإعلان مثير بشأن الاتفاق النووي الإيراني ومستويات تخصيب اليورانيوم.

أفاد مصدر مقرب من المشرفين على الاتفاق النووي الإيراني بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيعلن عن مجموعة من القرارات في الذكرى السنوية الأولى لانسحاب أمريكا من الاتفاق، من بينها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم.

وقال المصدر لوكالة “إيسنا” الإيرانية، إن “الرئيس حسن روحاني سيقوم ببث كلمة متلفزة يوم الأربعاء يشرح فيها رد إيران على خروج أمريكا من الاتفاق النووي”.

وأضاف: “ربما يعلن روحاني خفضاً جزئياً أو كلياً لبعض تعهدات إيران في الاتفاق”.

وأشار المصدر إلى أن روحاني سيتحدث عن “تخفيض إيران لمستوى تخصيب اليورانيوم ضمن الاتفاق سوف يتم رفعه، وذلك ردا على عدم إيفاء أمريكا وأوروبا بتعهداتهم تجاه الاتفاق”.