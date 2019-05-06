مشاورات لاستئناف "اجتماعات الحدود" بين الخرطوم وجوبا

كشفت مصادر مطلعة بلجنة ترسيم الحدود، عن مشاورات لاستئناف اجتماعات الحدود بين السودان وجنوب السودان خلال الشهر الجاري.
وأشارت المصادر في تصريح لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية"، أمس الأحد، إلى عقد إجتماعات تمهيدية خلال الأسبوع الماضي بين الجانبين، متوقعة أن تشهد الاجتماعات المرتقبة الوصول لخطوات متقدمة في طريق الإتفاق بشأن توصيف الحدود.
جدير بالذكر أن الاجتماعات السابقة بين الخرطوم وجوبا شهدت اعتماد تقرير اللجنة الخاص بالمناطق المتفق حولها مع إجراء بعض التعديلات.
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