ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشروبات الغازية في الإفطار والسحور

يعتقد الكثير من الصائمين أن تناول المشروبات الغازية، بعد الإفطار، يساعد في عملية الهضم، رغم وجود العديد من الدراسات، التي تشير إلى خطأ هذا الاعتقاد.

ويعتبر البعض أن المشروبات الغازية مكون أساسي من مكونات مائدة الإفطار في رمضان، إلى جانب مشروبات أخرى، رغم معرفتهم بأن لها أضرارا كثيرة، وأنها قد تعطل عمل الإنزيمات الخاصة بعملية الهضم.

يقول أخصائيو التغذية، إن المشروبات الغازية ربما تسبب الغازات، وأن تناولها بعد الصيام يؤدي إلى سوء هضم الطعام، وتناولها وقت السحور يزيد من حاجة الجسم إلى السوائل وتكون سببا في الشعور بالعطش خلال ساعات النهار، بحسب موقع "نصف الدنيا".

ويحتوي كل كوب من المشروبات الغازية على 140 سعرا حراريا، وهي تفتقد الفوائد الغذائية المباشرة، ولذلك يجب تجنبها قدر الإمكان وتناول المشروبات الطبيعية مثل التمر الهندي وعصائر الفواكه الطازجة.