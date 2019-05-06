للمرة الأولى.. روسية تدير نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، أن الحكم الروسية، أناستاسيا بوستافويتوفا، ستدير نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، الذي سيقام في العاصمة الهنغارية، في 18 مايو الجاري.

ومن المقرر أن تدير بوستافويتوفا المباراة بمساعدة كل من مواطنتها، يكاتيرينا كورتشكينا، والرومانية، بيتروزا يوغيليسكو، وستجمع المباراة النهائية بين ليون الفرنسي حامل اللقب وبرشلونة الإسباني.

وهذه هي المرة الأولى التي توكل مهمة إدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للسيدات لحكم روسية.

يذكر أن بوستافويتوفا التي حازت الشارة الدولية في التحكيم عام 2009، ستشارك في تحكيم مباريات مونديال 2019 للسيدات، والذي تستضيفه فرنسا هذا الصيف.