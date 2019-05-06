لاعب سوداني يحقق رقم قياسي بتصعيده (3) أندية سعودية على التوالي لدوري المحترفين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حقق اللاعب السوداني لاعب المريخ والأهلي شندي السابق سعيد مصطفى انجاز فريد من نوعه بمساهمته في تصعيد ثلاث أندية سعودية لدوري المحترفين على التوالي. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن البداية كانت بالفيحاء الذي قاده اللاعب الملقب بالسعودي لدوري المحترفين رفقة مواطنه لاعب الهلال صهيب عز الدين الثعلب وذلك في العام 2017. Advertisements وفي العام 2018 نجح السعودي رفقة زملائه في الوصول بالحزم لدوري المحترفين السعودي وهو الانجاز الذي كرره اللاعب مرة أخرى. وفي 2019 خاض سعيد مصطفى تجربته الثالثة وكانت مع ضمك الذي قاده أمس الأحد للصعود لدوري المحترفين في انجاز يعد “الهاتريك” كما قال عنه اللاعب في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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