السجن والجلد والغرامة على مواطن انتحل صفة قوات الدعم السريع…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت محكمة جنايات السوق بحري برئاسة القاضي هشام محمد الهادي حكماً يقضي بالسجن شهراً في مواجهة متهم أدين بانتحاله صفة موظف حكومي برتبة رفيعة المستوى بجانب ذلك أمرت المحكمة بتنفيذ عقوبة الجلد (40) جلدة والغرامة مبلغ (1000) جنيه .

وحسب الاتهام فإن المتهمين تم ضبطهما بعد الاشتباه بهما داخل ساحة الاعتصام وهما يرتديان زياً عسكرياً من قبل افراد الدعم السريع ومن ثم تم اقتيادهما لقسم المدينة بحري وأخضعا للتحقيقات ومع مواصلة التحقيقات دون لهما بلاغ ومن ثم أحيل ملف الدعوة لمحكمة جنايات السوق وبسماع المحكمة أطراف القضية أنزلت القرار أعلاه وتم فصل ملف الدعوة . المادة السابقة الي ولاية الجزيرة يقيل مدير مياه الولاية بعد تظاهرات بودمدني المقالة القادمة الاعدام شنقا حتى الموت لمغتصب طفل بالخرطوم…

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