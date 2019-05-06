الي ولاية الجزيرة يقيل مدير مياه الولاية بعد تظاهرات بودمدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقال والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن عبدالعزيز عثمان الأمين سعد، يوم الإثنين، م.عصام الدين منصور الخليل من منصبه كمدير عام لهيئة مياه الولاية، وجاء قرار الإقالة بعد تظاهرات سليمة ووقفات احتجاجية بسبب انقطاع المياه بودمدني.

وعين الوالي بموجب القرار رقم 59 لسنة 2019، م. أحمد المصطفى أحمد جار النبي مديراً عاماً لهيئة مياه بالولاية خلفاً للمقال.

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وكان عدد من المواطنين من أحياء مدينة ودمدني المختلفة قد سيروا تظاهرة سلمية ووقفة احتجاجية أمام رئاسة هيئة مياه الولاية بودمدني عبروا فيها عن معاناة المواطنين من جراء الانقطاع المستمر للمياه في كل أحياء مدينة ودمدني حاضرة الولاية.

وجاء انقطاع المياه في ارتفاع درجات الحرارة ودخول شهر رمضان المبارك، وأكد المحتجون على ضرورة بذل كل الجهود لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين.

الشروق