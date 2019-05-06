لســـــه !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> ورمضان كريم..

> وهذا أول رمضان للبشير لا يتلقى فيه التهاني الرسمية… منذ ثلاثين عاماً..

> بل ويكون فيه داخل السجن بدلاً من بيت الضيافة الرئاسي..

> وفي انتظاره عشرات القضايا الجنائية… والمالية… والأخلاقية… والدستورية..

> ولا أدري هل سيجتر فيه بعضاً من جرائمه؟… أم ما زال مذهولاً؟..

> ومنها جريمة إعدام ضباط رمضان – على عجل – قبل ليلة وقفة العيد بيوم..

> وهي الإعدامات التي ارتجف لها الترابي… حسب قوله..

> وذلك لسرعتها… وكلفتتها… وتوقيتها… ووقوعها – وهذه مهمة – بعد وعدٍ بالعفو..

> فالبشير اشتهر بالكذب… والخداع… ونقض العهود..

> ثم بقوة عين – وقلة حياءٍ – يُحسد عليهما يحتج على إعدام صدام صبيحة العيد..

> وكذلك احتج منسوبو حزبه على (لا) أخلاقية هذا الفعل..

> والبشير الآن في السجن… ولكن كثيراً من منسوبي حزبه هؤلاء ما زالوا طلقاء..

> وليست المشكلة في أنهم طلقاء… يجلسون في بيوتهم..

> وإنما في كونهم (طلقاء) داخل مواقع تمكينهم… وأياديهم (مطلوقة) فيما يفعلون..

> والذي يفعلونه هذا من قبيل ما كانوا يفعلونه سابقاً..

> فقط الاختلاف الوحيد أنه بات يُغلف بسلوفان مخادع ؛ يُظهر غير ما يُبطن..

> ولذلك نقول إن الثورة (لسه) لم تنجح..

> ما لم تنجح – أولاً – في تنظيف مرافق الدولة الحساسة من بقايا منسوبي الإنقاذ..

> ونقول الحساسة كيلا نقع في خطأ (التطهير) ذاته..

> فما كل منسوبي الوطني يستحقون (الرمي في الشارع)… كما فعل نظامهم البائد..

> ومن هذه المرافق الحساسة أجهزة الإعلام الرسمية..

> من تلفزيون… وإذاعة… وقنوات… ووكالات أنباء… وفضائيات – وإذاعات – ولائية..

> فهي تبث سموماً بطعمٍ مستساغ ؛ وتحسب أنها ذكية..

> وكذلك الشرطة – والتي لحد البارحة – يُعاقب فيها من يُجاهر بعدائه للإنقاذ..

> أو يجاهر بتأييده للثورة ؛ فالمنسوبون الكبار (قاعدون)..

> وقاعدون كبار بتلفزيون السودان الرسمي يفعلون شيئاً غريباً – وعجيباً – البارحة..

> فقد بدو وكأنهم (يلمعون) شخصاً للمرحلة القادمة..

> ليكون رئيساً للوزراء… أو وزيراً كبيراً… أو مسؤولاً رفيعاً… أو عضواً سيادياً..

> فما أن انتهت استضافته في برنامج حتى بدأت استضافة جديدة..

> أي والله العظيم كما أقول لكم ؛ ليس بين البرنامجين سوى (فاصل ونواصل)..

> والمذيعان معروفان بتغزلهما الممل في محاسن الإنقاذ..

> والضيف (القاعد ديمة) هو الوليد مادبو… ويُقدم على أنه خبير (حوكمة) عالمي..

> ولا مأخذ لنا عليه… ولكن هذا (التلميع السمج) يثير التساؤل..

> سيما إن كان في منبر إعلامي لا يزال تحت هيمنة منسوبي المؤتمر الوطني..

> ولم تسقط لسه… ولكن ليس كل منسوبي الوطني سيئين..

> فهناك (قلة) من شاكلة الفريق جلال الدين ؛ والذي أقر بأني ظلمته عن جهل..

> وذلك حين طالبت بإقالته من العسكري… مع الاثنين الآخرين..

> فقد تأكدت – بطريقتي الخاصة – من صدق إفادته المصورة..

> بل واستوثقت من دوره في (كلبشة) البشير قبل تنفيذه المجزرة..

> ورغم ذلك لابد من الحذر كيلا تُفاجئنا ثورةٌ مضادة يجري الإعداد لها بليل..

> نظفوا المواقع الحساسة من (الكبار) المشكوك فيهم..

> وبأعجل ما يمكن ؛ فكل يوم يمر – وهؤلاء في أماكنهم – يشكل خطراً على الثورة..

> أو على ثورةٍ لم تنجح (لسه) !!.