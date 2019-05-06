لســـــه !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> ورمضان كريم..
> وهذا أول رمضان للبشير لا يتلقى فيه التهاني الرسمية… منذ ثلاثين عاماً..
> بل ويكون فيه داخل السجن بدلاً من بيت الضيافة الرئاسي..
> وفي انتظاره عشرات القضايا الجنائية… والمالية… والأخلاقية… والدستورية..
> ولا أدري هل سيجتر فيه بعضاً من جرائمه؟… أم ما زال مذهولاً؟..
> ومنها جريمة إعدام ضباط رمضان – على عجل – قبل ليلة وقفة العيد بيوم..
> وهي الإعدامات التي ارتجف لها الترابي… حسب قوله..
> وذلك لسرعتها… وكلفتتها… وتوقيتها… ووقوعها – وهذه مهمة – بعد وعدٍ بالعفو..
> فالبشير اشتهر بالكذب… والخداع… ونقض العهود..
> ثم بقوة عين – وقلة حياءٍ – يُحسد عليهما يحتج على إعدام صدام صبيحة العيد..
> وكذلك احتج منسوبو حزبه على (لا) أخلاقية هذا الفعل..
> والبشير الآن في السجن… ولكن كثيراً من منسوبي حزبه هؤلاء ما زالوا طلقاء..
> وليست المشكلة في أنهم طلقاء… يجلسون في بيوتهم..
> وإنما في كونهم (طلقاء) داخل مواقع تمكينهم… وأياديهم (مطلوقة) فيما يفعلون..
> والذي يفعلونه هذا من قبيل ما كانوا يفعلونه سابقاً..
> فقط الاختلاف الوحيد أنه بات يُغلف بسلوفان مخادع ؛ يُظهر غير ما يُبطن..
> ولذلك نقول إن الثورة (لسه) لم تنجح..
> ما لم تنجح – أولاً – في تنظيف مرافق الدولة الحساسة من بقايا منسوبي الإنقاذ..
> ونقول الحساسة كيلا نقع في خطأ (التطهير) ذاته..
> فما كل منسوبي الوطني يستحقون (الرمي في الشارع)… كما فعل نظامهم البائد..
> ومن هذه المرافق الحساسة أجهزة الإعلام الرسمية..
> من تلفزيون… وإذاعة… وقنوات… ووكالات أنباء… وفضائيات – وإذاعات – ولائية..
> فهي تبث سموماً بطعمٍ مستساغ ؛ وتحسب أنها ذكية..
> وكذلك الشرطة – والتي لحد البارحة – يُعاقب فيها من يُجاهر بعدائه للإنقاذ..
> أو يجاهر بتأييده للثورة ؛ فالمنسوبون الكبار (قاعدون)..
> وقاعدون كبار بتلفزيون السودان الرسمي يفعلون شيئاً غريباً – وعجيباً – البارحة..
> فقد بدو وكأنهم (يلمعون) شخصاً للمرحلة القادمة..
> ليكون رئيساً للوزراء… أو وزيراً كبيراً… أو مسؤولاً رفيعاً… أو عضواً سيادياً..
> فما أن انتهت استضافته في برنامج حتى بدأت استضافة جديدة..
> أي والله العظيم كما أقول لكم ؛ ليس بين البرنامجين سوى (فاصل ونواصل)..
> والمذيعان معروفان بتغزلهما الممل في محاسن الإنقاذ..
> والضيف (القاعد ديمة) هو الوليد مادبو… ويُقدم على أنه خبير (حوكمة) عالمي..
> ولا مأخذ لنا عليه… ولكن هذا (التلميع السمج) يثير التساؤل..
> سيما إن كان في منبر إعلامي لا يزال تحت هيمنة منسوبي المؤتمر الوطني..
> ولم تسقط لسه… ولكن ليس كل منسوبي الوطني سيئين..
> فهناك (قلة) من شاكلة الفريق جلال الدين ؛ والذي أقر بأني ظلمته عن جهل..
> وذلك حين طالبت بإقالته من العسكري… مع الاثنين الآخرين..
> فقد تأكدت – بطريقتي الخاصة – من صدق إفادته المصورة..
> بل واستوثقت من دوره في (كلبشة) البشير قبل تنفيذه المجزرة..
> ورغم ذلك لابد من الحذر كيلا تُفاجئنا ثورةٌ مضادة يجري الإعداد لها بليل..
> نظفوا المواقع الحساسة من (الكبار) المشكوك فيهم..
> وبأعجل ما يمكن ؛ فكل يوم يمر – وهؤلاء في أماكنهم – يشكل خطراً على الثورة..
> أو على ثورةٍ لم تنجح (لسه) !!.
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