المجلس العسكري يؤكد استعداده للسماح للصحفيين بزيارة سجن كوبر للتأكد من وجود رموز النظام السابق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي، واستعداد المجلس للسماح للصحفيين والمهتمين بحقوق الإنسان لزيارة سجن كوبر، للتأكد من وجود قيادات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقال الكباشي في مؤتمر صحفي مساء اليوم ،إن وثيقة الإعلان الدستوري التي قدمتها “قوى الحرية والتغيير” تشمل عدد من نقاط الإتفاق بين الطرفين، ونوه إلى ملاحظات أخرى قال إنها تحتاج إلى النقاش والتفاوض حولها، وأعلن أن المجلس العسكري سيرد على الوثيقة غداً الإثنين.

وأبدى رغبة المجلس وقيادته الأكيدة في الوصول إلى اتفاق بأسرع ما يمكن مع “قوى الحرية والتغيير” حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

ونفى الكباشي وجود أي اتجاه لفض الاعتصام القائم أمام مقر القوات المسلحة بالقوة، وأكد استعدادهم لتقديم أي دعم لوجستي يطلبه المعتصمون، وأعلن قبول المجلس بالوساطة التي تقودها شخصيات وطنية سودانية. وامتدح الأدوار الإيجابية لدول عربية سارعت لتقديم الدعم والعون إلى السودان، وقال “إننا تسلمنا خزينة الدولة خاوية، ولكن الأمور تسير الآن”.