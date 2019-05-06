الأردن يشكر المحكمة الجنائية بعد قرار زيارة البشير

أعربت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، عن ترحيبها بقرار المحكمة الجنائية الدولية بعدم إحالة الأردن إلى مجلس الأمن، لأنه لم يقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير، عندما زار عمان لحضور القمة العربية في مارس 2017.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، عن ترحيب بلاده بهذا القرار الذي صدر استجابة لطلب الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار الدائرة التمهيدية باعتباره غير منصف وتمييزا وتعسفا، مؤكدا أن قرار دائرة الاستئناف هو اعتراف بدور الأردن التاريخي تجاه المحكمة، وبأنه تصرف بحسن نية في تنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي.

ولفت القضاة، إلى أن وزارة الخارجية الأردنية تدرس الحكم الذي صدر اليوم الاثنين في 98 صفحة بعناية للتعامل مع كل جوانبه، بما يخدم مصالح المملكة ويؤكد التزامها بالقانون الدولي.

وكانت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، قد ألغت قرار الدائرة التمهيدية الصادر في ديسمبر 2017 والقاضي بإحالة الأردن إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية ولمجلس الأمن الدولي، وجاء القرار استجابة للاستئناف الذي قدمه الأردن ضد قرار الدائرة التمهيدية بخصوص زيارة الرئيس البشير إلى الأردن في مارس 2017 لحضور قمة جامعة الدول العربية حينها.