ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي و 62 جنيهاً للشراء

كشف متعاملون في السوق الموازي عن ارتفاع أسعار الدولار عبر النقد إلى 62 جنيهاً للشراء و63 للبيع. وبلغ سعر البيع عن طريق الإجراءات المصرفية 71 جنيهاً بينما بلغ سعر الريال 16 ج السعودى جنيها للشراء و16.5 للبيع .

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