كيف فندت دولة الإمارات ادعاءات قطر بشأن العنصرية في جنيف؟

فندت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، ببيان قوي يستند إلى الحقائق والوقائع على الأرض أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، الادعاءات القطرية التي حملتها شكوى الدوحة المقدمة للجنة،وفقا للعين الإخبارية.

إفادة الإمارات التي استعرضها عبدالله حمدان النقبي، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أمام اللجنة كانت كاشفة للازدواجية التي يعيشها نظام الحمدين في قطر.