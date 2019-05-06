أمريكيا تستنكر استخدام العنف لتفريق الاعتصام بدارفور

استنكرت السفارة الامريكية بالخرطوم استخدام العنف لتفريق الاعتصام بجنوب دارفور ،وأضافت بأنه لاينبغي للمجلس العسكري استخدام القوه لتفريق أي تظاهرات أو الحد منها . وفي بيان للسفارة الامريكية يقول : "نستنكر الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن في دارفور لتفريق الاعتصامات. وينبغي أن لا يستخدم المجلس العسكري الانتقالي القوه لتفريق الاحتجاجات أو منعها أو الحد منها بأي شكل من الاشكال." وكانت السلطات بولاية جنوب دافور استخدمت القوة المفرطة لتفريق اعتصام بمدينة نيالا أمام الفرقة 16 مشاة أدى إلى وفاة طفل بحسب لجنة الأطباء المركزية. وهناك محاولات عدة من المجلس العسكري لتفريق جموع المعتصمين أمام مقر القيادة العامه لقوات الجيش آخرها صباح اليوم في محاولة لإزالة المتاريس قبالة كبرى كوبر .

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