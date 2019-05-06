دولة خليجية تقدم طلب للعكسري لاستضافة المخلوع وأسرته

كشفت مصادر عليمة، عن موافقة الرئيس المخلوع عمر البشير، على عرض خليجي لاستضافته وأفراد أسرته على أراضيها. وقالت المصادر بحسب صحيفة (اليوم التالي)، الصادرة اليوم (الإثنين)، إن البشير وافق على العرض، الذي تقدمت به إحدى دول الخليج، وتمت إحالته للمجلس العسكري الإنتقالي للبت فيه.

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