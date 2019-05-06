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وفاة إمرأة وإصابات المئات بمرض الخصبة بشرق دارفور

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توفيت إمرأة تبلغ من العمر 30 عاماً بعد إصابتها بمرض الحصبة الذي بدأ في الانتشار بمئات الحالات وسط مواطني شرق دارفور.

وكان قد ظهر المرض في معسكرات اللجوء بإصابة الآلاف من اللاجئين، توفى منهم حوالي 30 شخصاً قبل أن يبدأ في الظهور وسط السكان الشئ الذي حذر منه عدد من الأطباء.

وقال البشير الفاضل إن حالات الإصابة بالمرض في كل قرية في ازدياد مستمر، مضيفاً “في منطقة العضام التابعة الفردوس أصاب المرض عدد كبير من المواطنين توفيت منهم إمراة ليلة البارح، وهنالك حالات لا زالت في مرحلة الخطر”وأشار إلى أن أهالي المصابين في القرى البعيدة يستخدمون وصفات بلدية من الأعشاب لمعالجة الحالات متوقعاً زيادة الوفيات حال تأخر وزارة الصحة في توفير العقاقير الطبية ضد الحصبة.

 

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