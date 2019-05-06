توفيت إمرأة تبلغ من العمر 30 عاماً بعد إصابتها بمرض الحصبة الذي بدأ في الانتشار بمئات الحالات وسط مواطني شرق دارفور.
وكان قد ظهر المرض في معسكرات اللجوء بإصابة الآلاف من اللاجئين، توفى منهم حوالي 30 شخصاً قبل أن يبدأ في الظهور وسط السكان الشئ الذي حذر منه عدد من الأطباء.
وقال البشير الفاضل إن حالات الإصابة بالمرض في كل قرية في ازدياد مستمر، مضيفاً “في منطقة العضام التابعة الفردوس أصاب المرض عدد كبير من المواطنين توفيت منهم إمراة ليلة البارح، وهنالك حالات لا زالت في مرحلة الخطر”وأشار إلى أن أهالي المصابين في القرى البعيدة يستخدمون وصفات بلدية من الأعشاب لمعالجة الحالات متوقعاً زيادة الوفيات حال تأخر وزارة الصحة في توفير العقاقير الطبية ضد الحصبة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة إمرأة وإصابات المئات بمرض الخصبة بشرق دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.