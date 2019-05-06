الدقير: تأخير التسليم للمدنيين يعقد الأمور بالسودان (فيديو)

أكد عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، أن تأخير التسليم السلطة للمدنيين يعقد الأمور بالبلاد. وأضاف الدقير، في مؤتمر صحفي له اليوم الإثنين، أن هناك بعض الخلافات في الرؤي مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية. وأوضح الدقير، أنه يقدر انحياز الجيش للشعب خلال الحراك الجماهيري.

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