هكذا تتخلص من الخمول والكسل نهار رمضان

هناك مجموعة من الأمور التي يمكن على الصائم اتباعها في نهار رمضان للتخلص من مشكلة الكسل والخمول التي يتعرض لها، ومنها:-

النوم مبكرًا

إن النوم مبكرًا وعدم تعريض الجسم للسهر لساعات متأخرة من الليل، يجعلنا نستيقظ في الصباح بكامل نشاطنا وحيويتنا، بالتالي لن نشعر بالخمول والكسل الذي يعترينا خلال نهار رمضان، وأثناء فترة الصوم.

ممارسة الرياضة

إن الرياضة الخفيفة كالمشي بشكل بطيء، أو التنقُّل في الحديقة العامة، تساعد على تلاشي الخمول والكسل تمامًا، كما أن الحركة تُجدد الحيوية والنشاط في الجسم وتنظم الدورة الدموية.

السحور الخفيف

حاول قدر استطاعتك ألا تتناول سحورًا دسمًا؛ حتى لا تشعر بالتعب والإرهاق أثناء فترة الصوم؛ لأن هذا التعب سيجعلك مُلازم للفراش، بالتالي تُصاب بكسل وخمول واضح في نهار رمضان.

محادثة الأهل

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يمكنك تخصيص فترة النهار؛ من أجل الاطمئنان على والديك ومحادثة إخوتك، واسأل عن أحوالهم؛ حتى تشعر بالتجديد والحركة.

العبادات المُقنّنة

بمقدورك تحديد وقت أشبه بالوقت الإلزامي، تقوم فيه بالعبادات البسيطة التي لا تُرهقك؛ كقراءة القرآن أو تعليم أحد الأطفال سورة من القرآن، أو التدبُّر في آيات القرآن الكريم.

وللمرأة يمكنها البدء بالطهي

إن كنتِ تودين إعداد مائدة إفطار متنوعة الأصناف، فهذا وقت جيد أن تبدئي بطهو الطعام وتقسيم الوجبات على حسب الوقت الذي يتلاءم معها، ويتلاءم مع وقت طهوها.

القراءة والاطلاع

يمكنكِ أن تقومي بالقراءة وتخصيص هذا الوقت الذي تستيقظين فيه وأنت تشعرين بالخمول، في قراءة كتاب أو رواية، أو تصفُّح الإنترنت حول المواضيع التي تستهويكِ.