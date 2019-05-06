خرائط جوجل تساعدك على معرفة الأطباق الشائعة عند البحث في المطاعم

منذ عدة شهور، طلبت خدمة خرائط جوجل "Maps" من المستخدمين الذين يقومون بتحميل صور للأطعمة والمشروبات في المطاعم، بوضع علامة على صورهم باسم الطبق، وكان لا بد من استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية لاستخدامها بشكل جيد في وقت ما، الآن ووفقًا للعديد من مستخدمي التطبيق على أندرويد، هناك الآن ميزة جديدة من خلالها يتم تعريف المستخدم بالأطباق الشائعة عن المطاعم.

وتحديدًا، هذه الميزة متاحة في علامات تبويب قائمة المطاعم والتي تستخدم هذه الصور والعلامات لتُظهِر أكثر الأطباق المحبوبة في مطعم ما، وعند انتقالك لمطعم ما، تحقق أولًا مما إذا كان يحتوي على علامة تبويب “المنيو”، وينبغي أن تكون الشاشة الأولى هي تلك الخاصة بالأطباق الشائعة.

وفيها يتم استخدام صور مصغرة وكبيرة الحجم، مع عدد من الصور والتعليقات لكل طبق أدناه، وعند اختيار طبق ما، سيتم الحصول على مجموعة من الصور الخاصة به والتي قدّمها سابقًا أشخاص آخرين، فضلًا عن الحصول على جميع المراجعات الخاصة بالطبق، مع زر لتحرير الأخطاء أو الإبلاغ عن طبق خاطئ.

أمّا بالنسبة للمطاعم التي لديها بالفعل قائمة مفصلة تم تحميلها على خرائط جوجل، ستعرض علامة تبويب القائمة هذه الأطباق الشائعة أولاً، ثم قائمة النص في علامات التبويب الفرعية التالية، والأهم من ذلك تم إضافة زر عائم لتحميل صور الأطباق مباشرة، والاطلاع على الأطباق الأخرى التي يتم تقديمها في نفس المكان دون الرجوع إلى علامة التبويب الرئيسية.

أخيرًا، هذا التحديث مع هذه الإضافات من جهة الخادم، بحيث تصل بشكل تدريجي للمستخدمين، وكما هو الحال مع معظم خدمات جوجل، فقد تتفاوت في وصولها من مستخدم لآخر، وبالاعتماد الكامل على منطقة السكن.