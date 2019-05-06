خبيرة تغذية: الفول والزبادي والليمون وجبات تساعد على السحور بدون جوع وعطش

نصحت رنا عرفة استاذ التغذية والصحة العامة، ومقدمة برنامج قعدة ستات الذي يبث عبر فضائية اليوم ، بضرورة تناول اكلات عند السحور يتم تكسيرها وحرقها بالجسم على مدار الوقت تساعد على الصيام.
وقالت عرفة خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين ان هناك وجبات تقلل الشعور بالعطش والجوع أثناء الصيام مثل الفول والزبادي والخيار.
وسددت عرفة على أن وجبة السحور مهمة في شهر رمضان المبارك، لذا يجب الاهتمام بتناولها مع التركيز على تقديم بعض الأكلات التي تعين الصائم على الصيام دون الشعور بتعب أو جوع أو عطش، مشيرا إلى أن هناك أساسيات يجب تواجدها على مائدة السحور أبرزها الفول والبروتين.
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