إضراب العاملين بمصنع كريمة لتعليب الخضر والفاكهة

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الخليج 365 :
دخل العاملون والموظفون بمصنع كريمة لتعليب الخضر والفاكهة بمدينة كريمة، في إضراب مفتوح عن العمل.
وقال العاملون أمس، إن إدارة المصنع ماطلتهم في الرد على مذكرة دفع بها العاملون تتعلق بإعادة الهيكلة وزيادة المرتبات والاستحقاقات، وأوضح عامل بالمصنع أن العاملين دفعوا بمذكرة إلى مكتب العمل بكريمة وإخطاره بما يحدث داخل العمل لكنهم فوجئوا أن مدير مكتب العمل يشغل وظيفة مدير الموارد البشرية بالمصنع.
إلى ذلك وبحسب صحيفة الجريدة، تأثر المزارعون منتجو الطماطم بقرار الإضراب، وتكدست المركبات المحملة بالطماطم أمام المصنع بعد رفض العاملين استلام الكميات المنتجة، ما أدى إلى حالة من السخط والغضب وسط المزارعين بعد أن أبلغتهم إدارة المصنع أن هناك عطلاً فنياً ومارست الكذب عليهم حسب قولهم.
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