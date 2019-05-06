دولة جنوب السودان يعتزم توقع اتفاقية نفطية مع جنوب أفريقيا

الخليج 365 :

قالت وزارة البترول في جنوب السودان، يوم الإثنين، إن جنوب السودان وجنوب أفريقيا سيوقعان اتفاقية تقاسم إنتاج لمنطقة غير مستغلة في جنوب السودان، حيث عرقلت حرب أهلية إنتاجه النفطي. وتقع المنطقة في ولاية جونقلي.

وقالت الوزارة في بيان إن اتفاقية التنقيب وتقاسم الإنتاج للمنطقة ب2 سيوقعها وزير البترول في جنوب السودان إزيكيل لول جاتكوث، ووزير الطاقة الجنوب أفريقي جيف راديبي.

والمنطقتان ب2 وب1 كانتا جزءاً من منطقة تبلغ مساحتها 120 ألف كيلومتر مربع معروفة باسم المنطقة (ب) جرى تقسيمها إلى ثلاث مناطق امتياز في 2012، ويعتقد أنها غنية بالهيدروكربونات رغم أنها لم تشهد سوى عمليات حفر قليلة جداً. وتقع المنطقة في ولاية جونقلي.

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ويمتلك جنوب السودان الذي انفصل عن السودان في 2011 واحدة من أكبر مخزونات الخام في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والذي لم يكتشف سوى ثلثه. وفقدت البلاد الكثير من آبارها النفطية في حرب أهلية اندلعت بعد عامين من استقلالها. ويصمد إلى حد كبير اتفاق سلام أبرم في سبتمبر.

وقال مسؤول بالوزارة إنه من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى حوالى 195 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام من 175 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي، وأن يرتفع إلى 220 ألف برميل يومياً في أوائل 2020.

وتقول الحكومة إن الإنتاج سيصل إلى مستوياته قبل الحرب بين 350 ألف و400 ألف برميل يوماً بحلول منتصف 2020.