النيل الابيض…حلول آنية لتوفير الدقيق والوقود لمواطني الولاية 

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الخليج 365 :
كشفت ولاية النيل الابيض عن جملة من الترتيبات و الخطط التنموية لنهضة وترقية العمل والخدمات بالولاية، في وقت قالت فيه أن العمل بمحطة كهرباء كوستي قطع شوطاً كبيراً.
وقال اللواء حيدر الطريفي والي الولاية في تصريح لـ(smc) ان تكلفة الخط الساخن لكهرباء محلية كوستي تبلغ (1700) وفقا للدراسة التي وضعتها الحكومة، مبينا انهم قطعوا اشواطا كبيرة في توصيل الاعمدة الجديدة مشيرا الي قيامهم بوضع حلول آنية لتوفير الدقيق والسلع الضرورية والجازولين وغاز الطبخ لمواطني الولاية، مؤكداً حدوث انفراج ملحوظ في كميات الدقيق التي تصل الولاية وتبلغ (2500) جوال يتم توزيعها علي المخابز بالمحليات التسع يوميا .
ولفت الطريفي الي ان الترتيبات تمضي بصورة جيدة لزراعة العروة الصيفية وان اللجنة الاقتصادية التي تم تكوينها بالولاية قامت بعقد اجتماع مع نظيرتها بالمركز لتوفير الوقود والجازولين .
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