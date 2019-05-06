إثيوبيا تعلن تضامنها مع السودان في المرحلة السياسية الراهن

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت إثيوبيا، تضامنها مع السودان في المرحلة السياسية الراهنة، فيما أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على عمق ومتانة العلاقات السودانية الإثيوبية.
وأشاد البرهان خلال لقائه وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أنار جاشيو بالقصر الجمهوري أمس، بمواقف أديس أبابا الداعمة للسودان، ومساندتها له في هذه المرحلة الدقيقة.
من جانبه، أكد الوزير الإثيوبي في تصريح عقب اللقاء، التزام إثيوبيا، حكومة وشعباً، بالتضامن مع السودان في المرحلة السياسية الراهنة. وقال إن إثيوبيا تدعم أي اتفاق تتوصّل إليه القوى السياسية، ونوه إلى ثقة إثيوبيا في قُدرة السودانيين على التفاوض وإيجاد الحلول لمشاكلهم دون تدخّلات خارجية.
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