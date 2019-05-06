حميدتي يقدم جان كرستوفر تنويراً حول الأوضاع السياسية الراهنة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، تقدير المجلس لدعم الاتحاد الأوروبي للسودان. وشدّد على رغبة السودان في تعزيز العلاقات مع الاتحاد على أسس استراتيجية واضحة.

وقدّم “حميدتي” خلال لقائه بمبعوث الاتحاد الأوروبي جان كرستوفر بالقصر الجمهوري أمس، تنويراً حول الأوضاع السياسية الراهنة، وأكد حرص المجلس على تسليم السلطة لحكومة مدنية، والعمل على التوصّل لاتفاق مع كافة القوى السياسية.

واستعرض “حميدتي”، دور السودان في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

من جانبه، أشاد المبعوث الأوروبي، بدور القوات المسلحة في حقن دماء السودانيين عبر الانحياز لخيار الشعب ودعم ثورته، وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيكون في الحياد ومراقباً للأحداث دون الانحياز لأي طرف، ودعم خيار الشعب فيما يلي الحكومة الانتقالية.

ودعا المجلس للاستمرار في مهامه ودوره الإيجابي في تعزيز السلام والاستقرار خلال المرحلة الراهنة والخروج بالسودان إلى بر الأمان.