شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية لقائد قوات الدعم السريع: (أنا بريدك يا حميدتي)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لمطربة سودانية تظهر من خلاله وهي تغني في حفل خاص لم يتم الكشف عن مكانه.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تغنت المطربة التي كانت ترتدي ثوب يشبه الزي العسكري (الكاكي) بأغاني للجيش ولقوات الدعم السريع.

حيث تغزلت المطربة في قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول “حميدتي” وقالت المطربة في وصلتها الغنائية: (الدعم السريع جوه وأنا بريدك يا حميدتي).

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كما لم تنسى المطربة أن تغني لرئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح برهان حيث قالت وهي تغني للجيش (أنا بريد الجياشي..جياشي أسمو برهاني).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)