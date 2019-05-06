وحسب بيان الشركتين لبورصة الكويت، وافق المجلسان على تقييم الأصول بشأن معدل تبادل الأسهم، وذلك في إطار الاندماج المحتمل، بواقع 1.40 سهم من أسهم شركة البيت، مقابل سهم من أسهم شركة الأمان.
يشار إلى أن بيت الأوراق المالية تستحوذ على 50 بالمائة من الأمان للاستثمار.
وكانت أرباح البيت ارتفعت 825.5 بالمائة في العام الماضي، لتصل إلى 204.81 ألف دينار؛ مقابل أرباح بنحو 22.13 ألف دينار في عام 2017.
وارتفعت أرباح "الأمان" 231 بالمائة في العام الماضي، لتصل إلى 828.16 ألف دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 250.2 ألف دينار في عام 2017.
وبحلول الساعة 01:05 بتوقيت الكويت، ارتفع سهم الأمان 4.84 بالمائة عند سعر 65 فلساً، بينما سجل سهم البيت 52 فلساً، بانخفاض 1.70 بالمائة.
كانت هذه تفاصيل خبر شركتي "الأمان" و"البيت" الكويتية يبدأن خطوات الاندماج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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