"realme 3" يبيع 2000 هاتف أونلاين في 15 دقيقة

أعلنت شركة realme Egypt عن نجاح أحدث منتجاتها realme 3 ، في تحقيق مبيعات غير مسبوقة للهواتف الذكية خلال عرض الـFlash Sale على موقع جوميا للتسوق الإلكتروني يوم 27 ابريل الماضي ، حيث تم بيع ما يقرب من 2000 جهاز خلال 15 دقيقة فقط . ولقد نجحت الشركة في تصدر قائمة الشركات الرائدة في الهواتف الذكية في جميع الأسواق التي تتواجد بها.

وتعتزم realme Egypt طرح realme 3 نسخة 4GB+ 64GB بسعر 3190 جنيه على موقع جوميا للتسوق الإلكتروني ضمن عرض الـ Flash Sale يوم الأربعاء الموافق 8 مايو الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً ، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي حققه الجهاز في العرض الأول.

كشفت أحدث تقارير صادرة عن كل من Canalys و Counterpoint، وهما من أكبر المؤسسات المتخصصة في تحليل السوق العالمية عن تصدر شركة realme، العلامة التجارية الناشئة للهواتف المحمولة قائمة أكبر 5 شركات في السوق الهندي للربع الثاني على التوالي.

وذكرت المؤسسات في التقارير أن شركة realme قد حققت أداءً ملحوظًا في السوق الهندية وحصلت على تصنيف واحدة من أعلى خمسة شركات لاعبين بالسوق رغم مرور فترة أقل من عام واحد منذ إنشائها.

ووفقًا لأحدث البيانات من Canalys ، حققت الشركة خلال الربع الأول من عام 2019 مبيعات تصل إلى 1.3 مليون هاتف realme بالهند ، وأكدت المؤسسة أن هذه الزيادة السريعة للمبيعات جعلت realme من أسرع العلامات التجارية الناشئة للهواتف الذكية نمواً بالسوق الهندية.

وكشفت التقارير الصادرة عن هذه المؤسسات أن العلامات التجارية الصينية للهواتف الذكية قد استحوذت على ما يمثل 66٪ من حصة السوق الهندية في الربع الأول من عام 2019، ومن بينها أداء شركة realme بأدائها المتميز.

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وقال دوشي المحلل من شركة Canalys " أن شركة realme علامة تجارية جديدة للهواتف الذكية، تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في فترة وجيزة أقل من عام منذ إنشائها،" وأشار إلى أنه "في الربع الأول من عام 2019 نجحت شركة realme في تحقيق مبيعات 1.3 هاتف ذكي وذلك رغم المنافسة الشرسة."

أضاف أن شركة realme "تستحوذ على المزيد من الحصة السوقية في المستقبل لأنها تتطور بشكل ملحوظ من خلال قنوات الاتصال بالإنترنت أو غيرها من الوسائل."

وقال أنشيكا جاين ، المحلل في Counterpoint " أنه قد تم تصنيف realme بين الشركات الخمسة الأوائل في السوق الهندية للربع الثانى على التوالي ، مما يؤكد أن realme نجحت بالفعل في الاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق الهندية وأنه من المتوقع مواصلة نمو العلامة التجارية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ".

ونجحت شركة realme خلال عام واحد منذ انطلاقها رسمياً، في تمهيد طريقها إلى 10 أسواق خارجية، بما في ذلك الهند وإندونيسيا وغيرها، وسجلت مبيعات جديدة في بلدان كثيرة باعتبارها أسرع العلامات التجارية الناشئة نمواً في العالم.

وأعلن سكاي لي ، الرئيس التنفيذي لشركة realme ، أن realme تعتزم التوسع بقوة في السوق الصينية ، وهو ما أحدث ضجة كبيرة من قبل المنافسين بصناعة الهواتف الذكية بالصين، ولقد نشر لي على صفحته الشخصية بموقع Weibo " أن realme ستستمر في ابتكار منتجات جيدة بأداء متميز وتصميم عصري للشباب في جميع أنحاء العالم ، وستعمل على تقديم أفضل تجربة للمستخدمين بما يفوق توقعاتهم المستقبلية مما يجعلها بين أفضل العلامات التجارية الشهيرة في صناعة الهواتف الذكية .

وأضاف أن الأداء المتميز لشركة realme في الأسواق الخارجية قد أظهر قوتها وثقة العملاء بها، مما ساهم في عودتها بقوة إلى سوق الصين بمنتجات مبتكرة ومتطورة.