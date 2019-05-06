أسفرت أعمال العنف التي أعقبت مباراة فرايبورج مع فورتونا دوسلدورف بالدوري الألماني لكرة القدم، عن وقوع عدة إصابات واعتقال عدد آخر من مثيري الشغب.
وذكرت الشرطة في فرايبورج اليوم الإثنين، أن أعمال العنف أدت إلى إصابة عدد من المشجعين بجانب اعتقال 14 شخصا.
وتربصت مجموعة من جماهير فرايبورج، بمجموعة من جماهير دوسلدورف أثناء توجهها لركوب الحافلة بعد المباراة مما أدى لتصاعد العنف بين الجانبين.
وانتهت المباراة التي جمعت بين فرايبورج ودوسلدورف أمس الأحد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 14 شخصا عقب مباراة بالبوندزليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.