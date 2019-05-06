أكد حارس فريق بورتو، إيكر كاسياس، الذي أودع المستشفى يوم الأربعاء الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، اليوم الإثنين أن قلبه سعيد، وقام بنشر أغنية تحمل نفس الاسم على حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي، كان ألفها الأرجنتيني باليتو أورتيغا، وقامت المطربة الإسبانية ماريسول بغنائها عام 1968.
وقال الحارس الإسباني الذي من الممكن أن يحصل اليوم على إذن طبي بمغادرة المستشفى: "صباح الخير أنا بقلب سعيد ماذا عنكم؟ حالتي تستمر في التحسن".
ووضع الحارس السابق لريال مدريد والمنتخب الإسباني رسمين تعبيريين (إيموشن) في الرسالة التي نشرها اليوم، أحدهما كان مبتسماً والآخر كان ذراعاً يشير إلى القوة.
كانت هذه تفاصيل خبر كاسياس يوجه رسالة موثرة للجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.