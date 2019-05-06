أمريكا ترسل سفنا حربية قرب جزر تابعة لسيادة الصين

قال الجيش الأمريكي، إن اثنتين من السفن الحربية أبحرتا بالقرب من الجزر التي تزعم الصين السيادة عليها في بحر الصين الجنوبي في خطوة أغضبت بكين في وقت متوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويعدّ الممر المائي المزدحم هو واحد من عدد متزايد من النقاط الساخنة في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل أيضًا حربًا تجارية وعقوبات أمريكية وتايوان.

ورفع الرئيس دونالد ترامب بشكل كبير من الضغوط على الصين للتوصل إلى اتفاق تجاري من خلال التهديد برفع التعريفات الأمريكية على السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار هذا الأسبوع واستهداف مئات المليارات في وقت قريب.

وقال متحدث بإسم الجيش الأمريكي، إن مدمرتي الصواريخ الموجهة هما بريبل وتشونج هون، وأبحرتا على بعد 12 ميلا بحريا من جافين وجونسون ريف في جزر سبراتلي، فى رحلة هدفها إبطال المزاعم البحرية المبالغ فيها، وضمان حرية الملاحة.

بينما قال المتحدث بإسم بكين، إنها تضرر السلام والأمن والنظام الجيد للبحار، مطالباً أمريكا بوقف تحركها الاستفزازى"