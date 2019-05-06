الصين تؤكد حرصها ودعمها لامن واستقرار السودان

بحث الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى، مستقبل العلاقات الثنائيه بين السودان والصين فى ظل التطورات الجديدة التى تشهدها البلاد، جاء ذلك لدى لقائه يوم الاحد ، المبعوثة الصينيه، مسؤولة الشؤون الإفريقية بالحكومه الصينيه، السفيره (شو جينفجو).

وأوضحت السفيره (جينفجو) فى تصريح صحفى أن لقائها نائب رئيس المجلس، تناول تفاعلات الوضع الراهن بالسودان والعلاقات الثنائيه بين البلدين . واكدت المبعوثة الصينيه حرص الصين ودعمها لأمن واستقرار السودان، وقالت: " ان السودان بلد مهم فى المنطقة العربيه والإفريقية وأن الاستقرار فيه يصب فى مصلحة المنطقه والعالم." و أكدت أن بلادها تدعم الشعب السودانى فى اختيار طريق تنموى بإرادته المستقلة، و أنها تأمل وصول جميع الأطراف السودانيه إلى توافق من خلال الحوار والتشاور، وعبرت المبعوثة الصينيه عن ثقتها فى قدرة الشعب السودانى وحكمة قيادته لتجاوز هذه المرحلة.

وبشأن مستقبل علاقة البلدين، أكدت المبعوثه الصينيه أن البلدين سيواصلان معا فى دفع العلاقات الثنائيه إلى مستويات جديده مهما كانت الظروف الداخليه والدوليه، مشيرة إلى أن علاقات البلدين على مدى ستين عاما شهدت تطور مستمر فى التعاون الثنائي، القائم على الاحترام المتبادل، شمل المجالات كافة مما عاد بالفائدة لشعبى البلدين فى عدد من مشاريع التعاون.