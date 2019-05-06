الأطباء: عدد شهداء الثورة (٩٠) شهيداً من ولايات ومدن السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية تقريراً لشهداء الثورة السودانية التي بدأت في التاسع عشر من ديسمبر وحتى السادس من مايو ٢٠١٩م.

وأوضحت اللجنة في بيانها الذي صدر اليوم على صفحتها الرسمية بفيس بوك، صعوبة الحصول على تقارير الوفاة نتيجة للتعميم والتضييق من قبل السلطات الأمنية.

ووفق البيان بلغ عدد الشهداء ٩٠ شهيداً من ولايات ومدن السودان.

وتعددت أسباب الوفاة من إصابات مباشرة بالطلق الناري في الصدر والرأس، والتعذيب، والدهس.

فيما تباينت أعمار الشهداء من كلا الجنسين وبلغ عدد الضحايا من الأطفال ١١، ثمانية منهم لقوا حتفهم إثر إنفجار عبوة ناسفة في أمدرمان.

أما منسوبي القوات المسلحة بلغ عددهم ٧ شهداء أصيبوا إبان محاولات فض الإعتصام بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم.