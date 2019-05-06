الأشكال الخفية للثورة المضادة.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إقالة رئيس القضاء خطوة مهة للغاية وهو ما طالبنا به منذ الأسبوع الأول للثورة، في إطار ملاحظاتنا وتحفظاتنا على جهاز الأمن، والجهاز القضائي بوضعهما الحالي، وكثير من المؤسسات التي مازال يتربع على عروشها كوادر المؤتمر الوطني..

صحيح تمت إقالة مدير جهاز الأمن قوش، وكذلك خلفه جلال الدين الشيخ، والنائب العام وأمناء الضرائب والزكاة والتأمينات، ولكن بكل تأكيد هذا الإجراء وحده لايكفي لتأمين الثورة، لسبب واحد وبسيط جداً وهو أن كل مؤسسات الدولة أو جُلها يوجد على رأسها كوادر النظام المخلوع من الرجل الأول وحتى الرابع، فإذا أقال المجلس الرجل الأول في كل مؤسسة ستجد نائبه وحتى الرجل الثالث أو الرابع من التنظيم، لذلك لايكفي إقالة الرجل الأول طالما أن نائبة «الكوز الملتزم» موجود في ذات المؤسسة..

الشارع السوداني الآن تنتابه مخاوف «الثورة المضادة»، وهذه المخاوف بكل تأكيد لها ما يبررها. قناعتي أن المؤتمر الوطني لن يدع التفكير في ثورته المضادة، وسيبتكر أساليب خفية لهذه الثورة المضادة وتكون في نفس الوقت أبلغ أثراً، وأتصور أن تتخذ الثورة المضادة عدة أشكال من خلال وجود الكوادر الملتزمة في كل المؤسسات والتي تهيمن بشكل قوي على المؤسسات الخدمية والمالية، والأمنية، ولذلك أتوقع أن تتمحور الثورة المضادة في تعطيل الخدمات، وخلق الأزمات بشكل أكبر من ذي قبل وذلك لشل حركة الدولة من خلال إمساك كوادر النظام المخلوع بمفاصل كثير من المؤسسات الحساسة.

ومن الأشكال والأساليب التي يمكن أن تتخذها الثورة المضادة خلق رأي عام ناقم على الوضع الجديد من خلال صناعة أزمات جديدة وتغذية ما هي قائمة، وتعطيل خدمات المياه والكهرباء والتعليم وانسياب الدقيق والوقود، وستكون هذه مهمة كوادر متغلغلة في كثير من المؤسسات المعنية بخدمات المواطنين، ولعلي أضرب مثلاً بانقطاع المياه في عدد من أحياء الخرطوم مما أدى إلى تظاهر المواطنين وربما تطور الأمر إلى عنف ينتج عنه ضحايا وهذا هو الهدف النهائي لهذا الشكل من أشكال الثورة المضادة. والشيء نفسه ينطبق على خدمات الوقود التي تشهد الآن شحاً أدى إلى انعدام المواصلات يوم أمس بشكل لافت..والأمر ذاته ينسحب على السيولة التي عادت أزمتها بشكل مثير للقلق، وكذلك الدعوة لحماية «الشريعة».

إذا توقفنا قليلاً عند محطات خدمات السيولة، والمياه والنفط، سنجد أن هذه المؤسسات يهيمن عليها كوادر النظام المخلوع، لذلك يظل هؤلاء الكوادر هم المتهم الأول في إثارة الشارع على نحو يغذي الثورة المضادة، ولهذا وحده يجب التعامل مع هؤلاء بالحسم الثوري القانوني..

كثير من هذه الكوادر كانت تخنق الرئيس المخلوع بالسيولة والمضاربات، وخلق الأزمات، لحسابات كانت تظن معها أن الحبل سيلتف حول رقبته وحده، لكن بلطف الله حدثما لم يكن في حساباتهم فقد أفشل الله كل مخططات خلية إدارة الأزمة، وهذا موضوع آخر سنعود إليه لاحقاً..

اللهم هذا قسمي فيما أملك..

نبضة أخيرة

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.