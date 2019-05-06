- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قتل شخصان وأصيب (5) آخرون من ابناء دولة جنوب السودان في ضاحية الكلاكلة في الخرطوم اثر اندلاع اشتباكات بين عشيرتي (البُل) و(ليك) اللتين تنحدران من قبيلة النوير عقب خلافات بين شباب العشيرتين ادت لتدخل واسع مما ادى لتدخل قوات الدعم السريع لوقف الاشتباكات بينهما ، وبحسب المعلومات فان الشخصين اللذين توفيا قتل احدهما على الفور اثناء الاشتباكات بينما مات الآخر متأثرا بجراحه وتم نشر واسع لقوات الدعم السريع في منطقة الاشتباكات خوفا من اشتباك العشيرتين مرة اخرى ، يضاف ان اشتباكات الشباب من (البُل) و(ليك) جاءت اثر مشادات بينهما في المدارس التي يتلقون فيها تعليمهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع واصابة (7) اشخاص في اشتباكات للنوير بالخرطوم والدعم السريع تتدخل… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.