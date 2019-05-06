مصرع واصابة (7) اشخاص في اشتباكات للنوير بالخرطوم والدعم السريع تتدخل…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل شخصان وأصيب (5) آخرون من ابناء دولة جنوب السودان في ضاحية الكلاكلة في الخرطوم اثر اندلاع اشتباكات بين عشيرتي (البُل) و(ليك) اللتين تنحدران من قبيلة النوير عقب خلافات بين شباب العشيرتين ادت لتدخل واسع مما ادى لتدخل قوات الدعم السريع لوقف الاشتباكات بينهما ، وبحسب المعلومات فان الشخصين اللذين توفيا قتل احدهما على الفور اثناء الاشتباكات بينما مات الآخر متأثرا بجراحه وتم نشر واسع لقوات الدعم السريع في منطقة الاشتباكات خوفا من اشتباك العشيرتين مرة اخرى ، يضاف ان اشتباكات الشباب من (البُل) و(ليك) جاءت اثر مشادات بينهما في المدارس التي يتلقون فيها تعليمهم.