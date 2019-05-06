لا تلغوا الكورة يجوا يجازفونا.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× تقول الأخبار أن اندية الممتاز بشقيها النخبة والتحدي، قد وافقت على إلغاء الدوري الممتاز ونتائجه، وبذلك لن يكون هناك هبوط للدرجة الوسيطة ، بل يصعد اثنان من الوسيطة للدرجة الممتازة لتصبح 18 فريقا.

× الرأي عندي هو، أن هذا الأمر غير مقبول ولا معقول ولا توجد أية مبررات لهذه الخطوة القبيحة سيدي دكتور كمال شداد، لأن مثل هذا التسرع والقرارات الغير مدروسة من كل جوانبها لن تصلح الحال أبدا أبدا.

× ما أعلمه أن عدم إكمال الدوري الرئيس في أبة بلد ولأي سبب من الأسباب يصبح غير مقبول، عند الاتحاد الدولي والاتحاد والأفريقي، ويترتب على ذلك حرمان البلد من المشاركة في التنافس المرتبط بهذين الاتحادين العظيمين.

× وحتى إذا لم يتربط الأمر بالاتحادات الدولية، فهل مثل هذا الإلغاء لا يمثل وصمة عار وسمعة سيئة على الكرة ببلادنا، وبخاصة الجانب الإداري والسلطة الرياضية المناط بها تنظيم وتسيير النشاط؟

× السودان ولله الحمد لم يتأثر كثيرا بالتغيير الذي تم على المشهد السياسي ، فالأحداث السياسية منضبطة تماما، والنشاط مستمر على كل المستويات وبكل الولايات، وبقليل من التنسيق والتجويد يكتمل الموسم بلا ضوضاء أو عنت بكل تأكيد ويقين.

× في الدول التي تتطاير فيها القانبل وترتفع أصوات البنادق، لم تقم بإلغاء دورياتها، ولكنها تعاملت مع الظروف السياسية كما ينبغي، فلم ترهق القوات الأمنية، ولم تحرم الأندية شرف المشاركة الدولية والظهور الدائم.

× الاتحاد العام مطلوب منه الاجتماع مع القوات النظامية المعنية بحرس الملاعب، وكذلك الحكام وتسهيل لهما كل المعينات، التي تساعدهم في تقديم خدماتهم بكل يسر وسلاسة وبس.

× لا أرى ضرورة لمنع الجماهير من دخول المباريات، كما حدث في بعض البلاد مثل مصر وسوريا وليبيا، ولكن يمكن أن يحدد عددا معقول تسهل السيطرة عليه في المباريات الجماهيرية مثل لقاء القمة.

× أما مذكرة الأندية المرفوعة والتي تنادي بالإلغاء فهي عندي غير مسئولة، ولم تراع هذه الأندية مصلحة الكرة وكذلك سمعة البلد، ولكنها بكل تأكيد نظرت للصرف المادي والخوف من الهبوط من الممتاز، لا أكثر من ذلك.

× خلاصة القول نوجهه للبروفيسور كمال حامد شداد، وهو أن لا تتعاطف مع الأندية أو الصرخات هنا وهناك، ولكن إن كنت ترى أنه ليس هناك مانعا عند الاتحاد الأفريقي لهذه المسرحية، وأن السمعة لن تنتقص كما هي ناقصة أصلا، فلا حجة لنا إذن ولا علل.

ذهبيـــــــــــــــات

× تأخير سفر نجمي المريخ ضياء ومحمد عبد الرحمن عن السفر للعلاج ليس في مصلحة النادي والفريق الأحمر.

× عدم جلوس بكري المدينة أمام لجنة تحقيق النادي، أسوأ من عدم انصياعه للحكم.

× بكري لاعب كبير ومهم ويجد التقدير من الكافة ولكنه يتصرف بلا مسئولية كافية.

× يصر مجلس الإدارة على عدم معاقبة بكري قبلا، والعقرب يصر أن يلدغ النادي دوما.

× كرة القدم قوانين ولوائح وليس عنكبة، فمن يريدها يلتزم مسارها.

× نناشد بكري أن لا يستمع لمن يدلونها على الخطأ بجبن واضح، وأن يحكم العقل ويكون قدوة لزملاءه.

× نامل أن يخضع بكري للجنة النزير ورفاقه، ويعتذر للكافة عن تصرفه.

× تعرض ليفربول هزيمة كبيرة وقاسية، لاتشبهه ولا تليق بمستواه العالي.

× كلوب له أضلاع وأضلاع في هذه الهزيمة.

× خلاص خرج الليفر من المباراة الأولى وهذا لا يشبهه يا كلوب.

×ليفربول اليوم هو الفريق الأفضل أوروبيا، ولكن حظوظ أخوان ميسي تحير.

الذهـــبيــة الأخيــــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نقول، يا شداد لا تلغوا الكورة، يجوا ناس الفيفا يجازفونا.