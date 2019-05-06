الكشف عن عملية فساد بشركة بترول حكومية

أظهر تقرير لإدارة المراجعة الداخلية في شركة بترولية حكومية شهيرة عمليات تبديد المال العام من قبل إدارة الخدمات العامة بالشركة . واطلعت مصادر بحسب صحيفة الانتباهة على تقرير رسمي صادر عن إدارة المراجعة الداخلية بالشركة يظهر تورط إدارة الخدمات العامة بالشركة في تبديد المال بصورة متكرة وتخصيص سيارت الشركة لفئات محددة من الموظفين. ووفقاً للتقرير الرسمي لإدارة المراجعة الصادر في العام الماضي فإن إدارة الخدمات ظلت تخالف لائحة شروط خدمة العاملين فضلاً عن ادائها لانشطة دون وجود لوائح وقوانين تنظم العمل. إضافة لإهمال موارد وأصول الشركة بعدم تقييم الأصول التي تشرف عليها لغرض التأمين للقيمة السائدة حفظا للموارد.

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