المؤتمر السوداني يرفض قيام انتخابات مبكرة

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني؛ عمر الدقير؛ إن حزبه لن يوافق على قيام انتخابات مستعجلة في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد؛ مشيرا إلى ضرورة مناقشة عملية السلام كأولوية خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بالخرطوم الحزب ضد الإقصاء؛ والفضاء مفتوح لجميع الأفكار والكيانات السياسية.
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