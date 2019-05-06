الصين: الوفد التجارى يستعد للذهاب الى الولايات المتحدة

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، إن وفدا صينيا يستعد للذهاب إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات تجارية، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار هذا الأسبوع ويستهدف مئات المليارات في وقت قريب.

ووفقاً لوكالة رويترز، لم يذكر المتحدث بإسم الوزارة جينج شوانج في مؤتمر صحفي دوري، ما إذا كان نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه، وهو المسؤول الرئيسي في الصين في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، سيكون جزءًا من الوفد.